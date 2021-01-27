«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

قال محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه تقرر صرف المعاش كاملًا لأسر الزملاء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا، بجانب مبلغ 20 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ هذا القرار بجلسته الأخيرة برئاسة النقيب ضياء رشوان، مضيفًا أنه تقرر كذلك منح أسرة الزميل الراحل مدحت إمام المعاش كاملًا.وأهاب شبانة، في بيان، بالزملاء الصحفيين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم خلال هذه الفترة، مؤكدًا أنه تقرر تأجيل انتخابات جميع الروابط بالنقابة مؤقتًا مع إنهاء إجراءات قيد الدفعة الأخيرة من الزملاء "تحت التمرين" عن طريق حضورهم على دفعات قليلة (5 زملاء) بشكل متتالٍ لأداء القسم، حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع العلاج في أقرب وقت.