النيابة الإدارية تساهم بـ3 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر»

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم الأربعاء، على المساهمة بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، تخصص للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.يأتي ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وإيمانًا من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاء بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصري بصفة عامة، ولأهلنا القاطنين بريف مصر بصفة خاصة؛ كذلك إبرازه لتضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها في إطار يعلوه شعار: "توفير سبل الحياة الكريمة لكل المصريين" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.