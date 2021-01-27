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اقتصاد

«الاتصالات» تُطلق مبادرة «مجتمع رقمى آمن» لتدريب 9 آلاف شاب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:28 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
طارق عتمان
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أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة «مجتمع رقمى آمن»، بالتعاون مع سيسكو العالمية؛ بهدف تمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة، تنفيذًا لاستراتيجية «مصر الرقمية».

وتأتى المبادرة في إطار سلسلة المبادرات التي يطلقها قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات؛ لنشر الوعي المعلوماتي وتعزيز الثقافة الرقمية لدى مستخدمي مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتنمية معارفهم ومهاراتهم لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية الجديدة، خاصًة في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات متزايدة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكل قطاعات الدولة، وهو ما يفرض ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية، مثل مواقع التجارة الإلكترونية ومواقع الدفع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف الوزارة من خلال المبادرة تدريب 9 آلاف متدرب بواقع ألف متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة وتتيح المبادرة كل أدوات التعلّم من خلال تقنية «التعلم الذاتى» عبر منصة أكاديمية سيسكو للشبكات. ويُمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبى من المسارات المتاحة بالمُبادرة، منها الأسس الرقمية، مقدمة عن الأمن السيبراني، أساسيات الأمن السيبرانى، أساسيات الشبكات، أساسيات تكنولوجيا المعلومات، أساسيات لغة پايثون للبرمجة، مقدمة لإنترنت الأشياء، مبادئ إنترنت الأشياء (اتصال الأشياء)، مبادئ إنترنت الأشياء (تحليل البيانات الضخمة).

وبعد الحصول على التدريب بالمسارات المختلفة للمبادرة، يصبح المتدرب ملمًا بمجموعة من المعارف والمهارات، منها التعرّف على المهارات الأساسية وتقنيات الاتصال، والتعرّف على مهارات الأمان الأساسية للشبكات، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة التحقق واستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها والاتصال بالإنترنت، وتثبيت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وتكوينها واكتشاف مشكلاتها وإصلاحها، والتعرف على عملية تطوير البرامج من خلال تعلم أساسيات لغة پايثون للبرمجة، والتعرف على تقنيات إنترنت الأشياء ودورها في الربط بين أنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التشغيل، والتمكّن من تصميم الأفكار وإعداد النماذج الأولية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، وتصور مجموعات البيانات وتنقيحها وتغييرها ودمجها، وتعلم المبادئ الأساسية لأنظمة البيانات الضخمة مثل Hadoop، واكتساب مهارة التعلم عن بُعد.

وتتيح مبادرة «مجتمع رقمي آمن» للمتدربين؛ الحصول على شهادات حصرية معتمدة دوليًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو العالمية، وذلك بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة على منصة أكاديمية سيسكو للشبكات.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتى في إطار استكمال التعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وسيسكو العالمية، بعد نجاح المرحلة الأولى من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطنين في الأمن السيبراني وأساسيات الاتصالات، حيث حصل 9175 شخصًا على شهادات دولية معتمدة.

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