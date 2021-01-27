غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

أعلن المركز الثقافي الفرنسي في القاهرة فتح باب التقدم لدراسة الفن بالمعاهد الرسمية الفرنسية، على أن تبدأ إجراءات الاختيار في فبراير، وآخر موعد للتقديم غدا الخميس 28 يناير.يأتي معسكر دراسة الفن بدعم من وزارة التعليم الفرنسية ووزارة التعليم العالي وهيئة البحث العلمي وهيئة شؤون الأجانب وهيئة شؤون الثقافة.تشمل المنحة الدراسية التقدم لأي من المجالات الفنية التالية "فنون بصرية، سينما، تصميم، موضة، موسيقى، عمارة".يمكن الاختيار على موقع المنحة، الاختيار بين 16 مدرسة وجامعة فنية في فرنسا، والمنحة لا تقبل الطلبة المتواجدين بالفعل في فرنسا وتقدم دعم الحصول على الفيزا لفرنسا للمتقدمين من خارج فرنسا.