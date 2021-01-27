نائب عراقي: سنحصل على لقاحات تكفي 20% من السكان خلال 3 أشهر

أعلن غايب العميري، عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية بالعراق، أن كمية اللقاحات التي ستصل إلى العراق خلال الربع الأول من العام الجاري تقدر بنسبة 20% من السكان.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، عنه القول إن "وزارة الصحة أجرت الكثير من الاتصالات والمتابعة بشأن لقاح فيروس كورونا، حيث دخلت باتفاقية كابيس لضمان حصول العراق على اللقاح، مبينا أنه بعد عدة مباحثات مع الشركات المنتجة لهذا اللقاح كانت هناك بعض الاتفاقات مع شركة فايزر وشركات أخرى".وأضاف أن "الكمية التي ستصل إلى العراق خلال الربع الأول من سنة2021، تقدر بنسبة 20% من السكان، مشيرا إلى أن كميات أخرى سوف تصل تباعًا".وتابع:"نحن بانتظار أن تصل الوجبة الأولى من الكمية والتي تقدر بـ16 مليون جرعة والتي تكفي لثمانية ملايين مواطن، موضحا أن الفئات المشمولة بجرعة اللقاح هي الكوادر الطبية وكبار السن وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة".وأكد "العميري"، أن العراق سيتواصل مع الشركات المنتجة من أجل تجهيزه بكميات أكبر للوصول إلى أعلى نسبة لقاح مقارنة مع أعداد السكان.