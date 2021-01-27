واشنطن تُعلن تعزيز العلاقات مع كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تعزيز العلاقات مع كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية.وكتب «بلينكن» عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أنه أجرى محادثات هاتفية مع نظراءه من كندا والمكسيك، واليابان وكورويا الجنوبية تناولت العلاقات الثنائية.وقال: «لقد أجريت حديثا رائعا بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية المكسيكي حول الحاجة إلى استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك، نحن نقدر علاقتنا مع المكسيك، ونلتزم بالعلاقة الثنائية التي تعود إلى ما يقرب من 200 عام».وفي وقت سابق، قال «بلينكن» في تغريدة أخرى إنه أجرى محادثة مع نظيره الكندي، مارك غارنو، وكتب: "لقد استمتعت بالتحدث مع وزير الخارجية الكندي اليوم، وكندا هى واحدة من أقرب حلفائنا، وأنا أتطلع إلى العمل في شراكة لتعزيز مصالحنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا المشتركة».كما نشر تغريدة عن محادثة أجراها مع نظيره الياباني، وأكد أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما تحدث الوزير إلى نظيره الكوري الجنوبي، وأكدا الوزيران على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.