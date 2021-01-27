رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تُعلن تعزيز العلاقات مع كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:55 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
منار أحمد
طباعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تعزيز العلاقات مع كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية.

وكتب «بلينكن» عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أنه أجرى محادثات هاتفية مع نظراءه من كندا والمكسيك، واليابان وكورويا الجنوبية تناولت العلاقات الثنائية.

وقال: «لقد أجريت حديثا رائعا بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية المكسيكي حول الحاجة إلى استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك، نحن نقدر علاقتنا مع المكسيك، ونلتزم بالعلاقة الثنائية التي تعود إلى ما يقرب من 200 عام».

وفي وقت سابق، قال «بلينكن» في تغريدة أخرى إنه أجرى محادثة مع نظيره الكندي، مارك غارنو، وكتب: "لقد استمتعت بالتحدث مع وزير الخارجية الكندي اليوم، وكندا هى واحدة من أقرب حلفائنا، وأنا أتطلع إلى العمل في شراكة لتعزيز مصالحنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا المشتركة».

كما نشر تغريدة عن محادثة أجراها مع نظيره الياباني، وأكد أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما تحدث الوزير إلى نظيره الكوري الجنوبي، وأكدا الوزيران على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير

«ما خَفِىَ.. بين فاروق وناصر» لأسامة حمدي.. جديد «العين»

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود