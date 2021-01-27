أنبوبة غاز وراء اشتعال النيران فى منزل مسن بالعياط

تسلمت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، المعاينة المبدئية لواقعة مصرع مسن في حريق مسكنه بمنطقة العياط.وتبين أن سبب الحريق كان اشتعال أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده أدت إلى مصرعه وعدم وجود شبهة جنائية.تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل منزل مسن في منطقة العياط، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم إخماد الحريق، ونقل الجثة إلى المستشفى العام والتحفظ عليها. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.