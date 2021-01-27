صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعي لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع- اليوم الأربعاء- بدعم من استمرار عمليات الشراء من قبل شريحة عريضة من المتعاملين.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 11547 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 2374 نقطة.وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 14117 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 4461 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 3395 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، اودن للاستثمارات المالية،في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 950 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي مصر 2000 سهم، وباعت إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 4233 سهما.فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 16 ألف سهم، 15 ألف سهم، 100 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.100 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن لجنة العضوية قد قررت بجلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، حظر استفادة شركة بريميم للسمسرة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها في قاعة التداول، وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة، اليوم الأربعاء، لحين التزام الشركة بالأحكام والضوابط المنظمة وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بالقرار رقم 14 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن معايير الملاءة المالية.في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 42.7%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 5.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأرجعت شركة مصر للألومنيوم، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تراجع الخسائر إلى ارتفاع السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الستة أشهر عن السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة، وارتفاع كميات المبيعات خلال الفترة بمقدار 55 ألف طن عن الفترة المقارنة.في سياق منفصل أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، موافقة مجلس الإدارة على تمكين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي. "الشركة الراغبة في الاستحواذ" القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة، وذلك بغرض مشروع الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين والبالغة 91.2% من خلال تقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من كامل أسهم الشركة.