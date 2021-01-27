إصابات كورونا في هولندا تصل 970 ألفًا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 970 ألفًا و156 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفًا و772 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و582 شخصًا من المصابين.وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعًا.