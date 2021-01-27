كريم عبدالعزيز يقطعا شوطًا كبيرًا في «الاختيار2» وشخصيته مفاجأة

نجح المخرج بيتر ميمي وطاقم عمل مسلسله الجديد "الاختيار2"، من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في قطع شوط كبير في تصوير المسلسل وفقا للخطة الموضوعة، وينتهي العمل بحلول شهر رمضان القادم.وأصر صناع العمل على تقديم شكل البطل الذي يقدمه كريم عبد العزيز من خلال شخصية ليس لها وجود في الواقع، وسيكون اسمه "زكريا" وكذلك البنية الجسدية والشكلية على غرار أحمد المنسي العام الماضي، ولكن هي عدة أمور بطولية قدمها أكثر من بطل خلال الفترة التي تلت 30 يونيو 2013.وستبرز العلاقة بين كريم عبدالعزيز وزوجته إنجي المقدم، وكذلك إياد نصار وزوجته، وأحمد مكي وخطيبته من الجانب الآخر، حيث سيتم التركيز على الجانب الاجتماعي والشخصي للجانبين بصورة مكثفة.