رئيس «الضرائب»: الميكنة لا يُقصد بها الصيادلة فقط.. ومستعدون لحل مشاكلهم

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كل العقبات، لافتًا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط؛ بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي، يستهدف كل الممولين بالدولة، وذلك لضم الاقتصاد غير الرسمي.ومن جانبه، قال وائل السيد، مدير عام المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، إنه وفقًا لقانون لضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا على موقع مصلحة الضرائب، حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية، وحتى نهاية شهر أبريل للأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي.وتابع "ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول"، لافتًا إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم "58" بند 181 لسنة 2005 سارية ومحصنة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذع عقد بين ممثلى مصلحة الضرائب المصرية، ولجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتورمصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية.