«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أكد باسكال سوريو، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا، التي تواجه انتقادات في أوروبا بسبب تأخرها في تسليم لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد، أن مجموعة الأدوية البريطانية «لا تأخذ بالتأكيد اللقاحات من الأوروبيين لبيعها في مكان آخر بربح».وكانت المختبرات الشريكة مع جامعة أكسفورد، تعهدت بعدم تحقيق ربح من بيع اللقاحات أثناء الوباء.وحملت المفوضية الأوروبية أسترازينيكا الأمر بعنف، مؤكدة أن التأخير في تسليم اللقاح غير مقبول، وطالبت بالشفافية بشأن تصدير الجرعات المنتجة إلى خارج الاتحاد الأوروبي.وقال «سوريو»، إنه واجه مشاكل في بدء تشغيل في سلسلة التوريد في بريطانيا، موضحًا: أن «العقد مع المملكة المتحدة وقع قبل ثلاثة أشهر من عقد الاتحاد الأوروبي، لذلك كان لدينا ثلاثة أشهر أخرى مع المملكة المتحدة لحل المشكلات التي واجهتنا».