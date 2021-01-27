عمليات الاغتيالات تنتشر مجددًا فى العراق رغم الاستنفار الأمنى

على الرغم من الاستنفار في البلاد، تجددت عمليات الاغتيال والترهيب في العراق ثانية، والذي يشهده العديد من المناطق في البلاد.ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصادر عراقية، الإعلان عن اغتيال عدد من المسلحين، مساء أمس الثلاثاء، مدير الدعاية الانتخابية للنائب العراقي رعد الدهلكي وشقيقه بهجوم مسلح في محافظة ديالى.وفي حين لم تدلِ السلطات الرسمية بأي معلومات عن العملية، أكدت المصادر أن "كواتم الصوت" أطلت ثانية في البلاد.ولطالما كرر الدهلكي انتقاده إلى الميليشيات الموالية لإيران في العراق، كما انتقد أكثر من مرة تواجدها في ديالى.تأتي تلك العملية بعد أيام قليلة أيضا على استهداف الناشطة أميرة الجابر في بغداد، بعيد خروجها من مقابلة على إحدى المحطات الفضائية.وعرفت الجابر بمشاركتها النشيطة في حركة الاحتجاجات التي انطلقت منذ العام الماضي في البلاد، كما أنها أحد أعضاء حركة "نازل آخذ حقي" التي اشتهرت بين صفوف المتظاهرين.