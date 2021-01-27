973 حالة إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، عن تسجيل 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو بلغت 96 ألفا و507 حالات.وأشارت الشبكة اليابانية، إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو انخفضت لأقل من ألف حالة مرة أخرى بعد زيادة طفيفة شهدتها أمس الثلاثاء.