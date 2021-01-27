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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-1-2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:47 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
حسين العمدة
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يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 27-1-2021، حيث نستعرض لكم تقرير يومي عن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، الذى يختلف يوميًا سعره فى البنوك الحكومية "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، والبنك التجاري الدولي cib، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الأمريكية اليوم حالة من الاستقرار في السوق المصري داخل كافة البنوك الحكومية، ولم يسجل أي زيادة على الإطلاق عن سعره بالأمس، ولديكم أخر التحديثات فى البنوك المصرية خلال التقرير التالي، الذي يحتوي على مضمون سعر الدولار فى مختلف البنوك، بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن حالة سعر العملة الأمريكية في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-1-2021

سجل الدولار الأمريكى فى البنوك الحكومية حالة من الأستقرار،  حيث سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري، ولم يحقق أي ارتفاع أو انخفاض عن سعره بالأمس.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حالة الدولار الأمريكي في بنك مصر، تمثل اليوم الأربعاء الموافق 27-1-2021، حالة من الاستقرار لثالث يوم على التوالي كما هو الحال في البنك الأهلي المصري، ليسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

يرتفع دائما سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، يوميا عن سعره فى البنوك الحكومية، أما اليوم الأربعاء الموافق 27-1-2021، استقر الدولار في سعره كما كان سعره بالأمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصري، أما بلغ عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصري، بحيث إنه لم يحقق أي زيادة في البنك اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء الموافق 27-1-2021، نفس سعره كما كان بالأمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٧٧٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧٧٥ جنيه مصري، يحيث إنه لم يشهد أي زيادة على الإطلاق.

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