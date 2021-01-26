رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة»: الالتزام بتنفيذ أحكام تثبيت موظفي الصناديق الخاصة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:37 م
صالح الشيخ
صالح الشيخ
أميرة ممدوح
طباعة
حراك جديد شهدته أزمة موظفى الصناديق الخاصة بعدما عمم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارًا بشأن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة.

وفى هذا الصدد، أعد المستشار القانونى للجهاز مذكرة للعرض على الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حسم خلالها الجدل المثار حول كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة للمتعاقدين، ردًا على عدة استفسارات وردت الجهاز، والتي وقع عليها بالموافقة والتعميم.

وانتهى الرأى إلى الموافقة على اعتماد 3فروض لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح موظفى الصناديق الخاصة، إذ يدورالفرض الأول حول أن يكون الحكم القضائى غير متضمن أى إشارة إلى التثبيت سواء درجة دائمة أو درجة شخصية، وإنما قضى بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنهاء التعاقد، وهو ما يقتضى بالضرورة تنفيذ الحكم القضائى وعودة الصادر لصالحه الحكم إلى ذات وضعه السابق وذات العمل والبند المتعاقد عليه قبل صدور القرار الإدارى بإنهاء التعاقد.

ويتعلق الخيار الثانى بأن يكون الحكم القضائى قد قضى منطوقه بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تثبيت المدعى، وهو ما يقضى وبالضرورة تنفيذ الحكم وتثبيت الصادر لصالحهم الحكم على درجة شخصية على حساب الصناديق الخاصة.

بينما يقترن الخيار الثالث بصدور حكم قضائى متضمن فى أسبابه ومنطوقه أى من العبارات الآتية: تثبيت المدعى على درجة دائمة مستوى وظيفى دائم بموازنة الباب الأول أجور أو تثبيت المدعى على بند الأجور الثابته بالباب الأول، أو تثبيت المدعى على وظيفة دائمة بالباب الأول، وهو ما يقتضى وبالضرورة تنفيذ الحكم القضائى وتثبيت الصادر لصالحه الحكم بذات القواعد والأحكام الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«خلافات ودعاوى قضائية».. حكايات سعاد حسني وأخوتها

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

المصرى الفائز بجائزة ابن المقرب الإبداعية: لهجتى الجنوبية كان لها حضور كبير

صدور «العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا» للعراقي سعد صلال عن دار أبجد

قريبًا.. «فلاسفة المشرق الإسلامي» لـ محمد محيي الدين عن دار إضافة

الأنبياء فى مفردات الحارة المصرية