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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بإجبار عامل على توقيع إيصالات أمانة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:29 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم حبس ٤ متهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستدراج عامل وتصويره وتكبيله وإجباره على إمضاء على وصل أمانة لابتزازه ماديا بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "ناهد. م، عصام. ن، محمد. ف، طارق. ج" قاموا باستدراج المجنى عليه "إسلام. م" داخل شقة بغرض ممارسة الرذيلة مع المتهمة الأولى، وقاموا بتصويره عاريا وتكبيله لابتزازه ماديا واجباره على الامضاء على وصل أمانة.

وأقر المتهم الثاني بمعرفته للمجنى عليه معرفة سطحية وعلم بأنه ورث منزلا مكون من أربعة طوابق عن والده بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير يصل لـ٤٠٠ ألف جنيه، فحضر في ذهنه استدراجه لابتزازه والحصول منه على أموال فاستدعى باقي المتهمين للإيقاع بالمجنى عليه.

فقامت المتهمة الأولى بالتواصل مع المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي والحديث معه لفترة حتى قامت باستدراجه للشقة محل الواقعة، وقام المتهمون بالتقاط بعض الصور لهما دون علمه.

واستكمل المتهمون: حاولنا تهديده بمحادثاته ومكالماته والصور الخاصة بينه وبين المتهمة لإجباره على التوقيع على وصل الأمانة؛ لنتمكن من ابتزازه رفض فقمنا بتصويره عاريا ومن ثم تكبيله وإجباره على التوقيع على وصل الأمانة، وطلبنا منه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه مقابل إعطائه الصور ووصل الأمانة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من عامل يفيد بقيام ٤ أشخاص بتعريته وتصويره وإجباره على الامضاء على وصل أمانة الإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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