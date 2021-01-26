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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيام زمان

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:26 م
لبلبة
لبلبة
وائل توفيق
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«بعد ما حصل انفصال إديت كل روحي للفن والسنين جريت ورا بعض، رغم إن في إتنين حبوني وكانوا عايزين يتجوزوني، ولكن مقبلوش شغلي في الفن، الاتنين قالوا إزاي مراتي تروح تصور وعادل إمام يحضنها، طيب يا عم مش هنخلي حد يحضن، لقيت أنه مش هينفع أتجوز حد لا يتذوق الفن، ورغم أني حبيت واحد فيهم وكنت عايزه أتجوزه إلا أني قررت أنه مش هينفع وكل واحد له طريق مختلف وقلت له روح كوّن أسرة لأن أنا بحب الفن».. هكذا تحدثت الفنانة لبلبة عن عدم زواجها بعد انفصالها من الفنان حسن يوسف، حسب حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" على شاشة قناة "النهار".

تزوجت الفنانة لبلبة من الفنان من حسن يوسف وعمرها لا يتجاوز 17 سنة، لكنه سرعان من وقع الانفصال بينهما، ولم يدم الزواج سوى عامين.

قالت لبلبة: «أغلقت قلبي وقررت التركيز في الفن، واكتشفت أن الفن سرق عمري، لكن بصراحة لم أندم على الفشل في تكوين بيت وعائلة، لأن الفن عوضني كثيرا».

واعترفت لبلبة أن فيلم «ليلة ساخنة» من أفضل الأعمال السينمائية التي شاركت، خاصة وأنها حصلت من خلاله على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان سينمائي بجنوب إفريقيا.

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