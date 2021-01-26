البابا تواضروس يستقبل سفير بلجيكا بالقاهرة

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السفير فرانسواه كورنيه Mr. Francois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بمصر.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الزيارة تأتي بغية التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة.