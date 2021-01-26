شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

ترصد جريدة الدستور في الستور التالية شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط حيث أتاح البنك على الموقع الرسمي له التسجيل في وظائف شاغرة وذلك لأي شخص حديثي التخرج ومن ذوي الخبرات في مجالات البنوك المختلفة في جمهورية مصر العربية، حيث يلقي الشباب اهتماما كبيرا على كيفية التقديم والخطوات نظرا لأهمية الوظيفة وارتفاع راتبها مقارنة بأماكن أخرى.

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021

=بالنسبة للمتقدمين حديثي التخرج

- شروط التقدم: يجب أن يكون المتقدم معه مؤهل عالي من إحدى جامعات مصر أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات 2021.





-يجب حصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد.





-يجب على المتقدم لشغل الوظيفة أن لا يكون له قريب في البنك ذاته، وذلك حتى الدرجة الثالثة.





-ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق.





-يجب تطابق مكان محل الإقامة مع الرقم القومي للبطاقة الشخصية.





= الكليات والتخصصات المطلوبة

كلية تجارة: التخصصات والأقسام المطلوبة: محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية.





إدارة اعمال: وبالنسبة للتخصصات فهي: "بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق".





اقتصاد وعلوم سياسية: التخصصات هي: "اقتصاد، إحصاء، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات "حاسبات، اتصالات"، حقوق.









= بالنسبة لأصحاب الخبرة في المجال:





شروط التقدم:

-عدم وجود اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة





-يجب الحصول على مؤهل عالي





-وجود مايثبت خبرة ثلاث سنوات أو أكثر





-الحدود الدُنيا للخبرة ستة شهور، وموثقة من الجهات المتخصصة













الجدير بالذكر أن وظائف البنوك تخض لإجراء العديد من الاختبارات المختلفة للمتقدمين، نظرا لحرص مختلف البنوك المصرية لتقديم أفضل خدمة لعملاء، والحد من التعرض للشكاوى نظرا لسوء المعاملات، أو نظرا لوجود الأخطاء في المعاملات البنكية اليومية المتعددة في مصر، مما يستدعي وضع الشروط التي لاتتوافر في أي خريج سوى الذي يدعم نفسه بالعديد من الخبرات والمواد العلمية في كل مجال وتخصص على حدة.





قد يهمك أيضا:



