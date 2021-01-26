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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:43 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
الدستور
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في إطار حرص البنك الأهلي على توفير فرص عمل مناسبة للشباب خاصة المهتمين بمجال العمل المصرفي، أعلن الموقع الرسمي للبنك الأهلي عن عدد من الوظائف الشاغرة للشباب من حديثي التخرج أو ذوي الخبرة، أو برامج مخصصة للخريجين.

ويرصد"الدستور" من خلال السطور، ما هي الشروط والتخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري، وخطوات ورابط التقديم.

التخصصات المطلوبة فى وظائف البنك الأهلي 2021

كشف البنك الأهلي عن الكليات والتخصصات المطلوبة ضمن الوظائف التي يقدمها لفرص العمل للشباب ومنها:
1- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

2- إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

3- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

4- تكنولوجيا المعلومات.

5- حاسبات ومعلومات.

6- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

7-حقوق.

ماهي شروط التقديم فى وظائف البنك الأهلي

كما حدد البنك الأهلي 5 شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في العمل بالبنك على النحو التالي:
1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات والأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

2- أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

3- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق.

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا عند التعيين.

5- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

كيفية التقديم على وظائف البنك الأهلي

ويمكن التقديم على وظائف البنك الأهلي عن طريق الخطوات التالية
- الخطوة الاولي: تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

- الخطوة الثانية: الضغط على ايقونة الوظائف.

- الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة حديثي التخرج.

- الخطوة الرابعة: تسجيل البيانات المطلوبة.

- الخطوة الخامسة: في حالة القبول، سيتم التواصل معك من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول من قطاع الموارد البشرية بالبنك الأهلي.

- الخطوة السادسة: سيتم تحديد موعد خاص بالاختبارات والمقابلات الشخصية، وفي حالة النجاح في هذه الاختبارات سيتم إبلاغك بقبولك للعمل بالبنك.

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