النياية تعلن عن تلقي طلبات نقل للعمل بها

تعلن إدارة النيابات بمكتب النائب العام عن تلقيها طلبات نقل العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة؛ للعمل بالنيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.وأعلنت النيابة القواعد والشروط التالي بيانها الواجب توفراها، وهي أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة:- أن يكون المتقدم حاصلا على تقرير الكفاية عن آخر ثلاثة أعوام بدرجة كفء أو جيد جدا عل الأقل.- ألا يكون المتقدم محالا أو سبقت إحالته إلى محاكمة تأديبية بجهة عمله أو محاكمة جنائية، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية التي ستجريها إدارة النيابة أن يكون النقل على الدرجة المالية للمتقدم من جهة عمله.