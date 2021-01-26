أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع وهواتف محمولة.وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 28 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى».ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1524 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 210 أحكام قضائية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.