الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء بالمعادي

زار نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء مريم سلطانة المعادي بالمعادي.تضمن اليوم استقبال الراعي الجديد للكنيسة، الأب يوحنا عادل، كما قدم نيافته الشكر للأب بولس بباوي على فترة خدمته بالكنيسة، والذي انتقل ليكون نائب الراعي بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة.وفي نفس السياق، ترأس نيافة المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب يوحنا عادل، والأب بولس بباوي، والأب سمعان فهمي، وبحضور شعب الرعيه كما ألقى نيافته كلمة العظة، مختتما الصلاة بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.