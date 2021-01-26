إخماد حريق شقة سكنية بالهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة الهرم.كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.