محافظ الجيزة يعتمد ترقية 14874 معلما وأخصائيا

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات 14874 معلمًا وأخصائيا من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلي الوظيفة الأعلى.جاء ذلك بناء علي القرار الصادر رقم 210 لسنة 2021 الذي ينص علي أنه اعتبارا من 1 يناير 2020 يتم ترقية 14874 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلى.كما أصدر المحافظ قرار رقم 205 لسنة 2021 والذي ينص على اعتبارا من 1 يناير 2020 علي نقل عدد 52 من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم علي أختلاف درجاتهم المالية من العاملين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والإخصائيين الإجتماعيين والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، واخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدي هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الأدارة بالمدارس والإدارات والمدرية التعليمية التابع لها والذين أستوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة إلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها وذلك بعد التحقق من أستيفتائهم باقي أشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها.وأكد محافظ الجيزة أن القرارات جاءت وفقآ لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلي ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.كما أكد المحافظ إن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والأهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.