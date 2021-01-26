بعد موافقة الكونجرس.. من هي جانيت يلين أول وزيرة للخزانة الأمريكية؟

عقب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين جانيت يلين، مرشحة جو بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، سيواصل المجلس التصويت على أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن والتي تم طرح أسمائهم خلال الفترة الماضية.في والسطور التالية نستعرض من هي جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة:- اقتصادية أمريكية تبلغ من العمر 74 عاما.- أول سيدة أمريكية تتولى هذا المنصب.- ينسب إليها المساهمة بشكل كبير في الانتعاش الاقتصادي الأمريكي، بعد الأزمة المالية التي حدثت عام 2007 والركود الذي أعقب ذلك.- شغلت منصب نائب رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي سابقا.-شغلت منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.-عملت رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون.- رشحها الرئيس باراك أوباما لتكون أول رئيسة أنثى لمجلس الاحتياطي الاتحادي.