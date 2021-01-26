رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يبقي على 5 آلاف جندي في واشنطن حتى موعد محاكمة ترامب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:03 ص
البنتاجون
البنتاجون
ا ش ا
طباعة
كشف مسؤولو البنتاجون عن قرار بإبقاء حوالي 5 آلاف من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني الأمريكي في العاصمة واشنطن حتى منتصف مارس المقبل، وهو الموعد النهائي المتوقع لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك وسط مخاوف من تهديدات مستمرة تلاحق المسؤولين.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية- على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء- عن تصريح القائم بأعمال وزير الجيش جون وايتلي، قوله للصحفيين إن البنتاجون قرر الإبقاء على حوالي 7 آلاف من الحرس الوطني بالعاصمة ومختلف الولايات خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم الدعم لأجهزة إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، لينخفض ​​العدد بعد ذلك إلى حوالي 5 آلاف بحلول بداية فبراير المقبل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه من المقرر أن تستمر القوات الخمسة آلاف بعد ذلك حتى انتهاء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ والمقرر بدءها 8 فبراير.

وقال وايتلي إن البنتاجون تلقى أربعة طلبات من جهات مختلفة لبقاء الحرس وتقديم المساعدة لشرطة بارك الأمريكية وجهاز الخدمة السرية الأمريكية وشرطة الكابيتول وإدارة شرطة العاصمة، وسط مخاوف من تهديدات للمسؤولين والمدينة في أعقاب أعمال الشغب المروعة في الكونجرس يوم 6 يناير.

وأضاف وايتلي: "نحن قلقون من من انطلاق احتجاجات قانونية- محمية بموجب التعديل الأول - يمكن استغلالها من جانب جهات خبيثة"، لكنه أشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع تفاصيل مثل هذه التهديدات.

وتابع قائلا "نطلع بشكل منتظم للغاية على مثل هذه الأمور ونعمل على إعداد قواتنا لتتمكن من الرد على هذه التهديدات إذا ظهرت".

وأشارت ذا هيل إلى أن البنتاجون نشر نحو 25 ألف جندي في المدينة الأسبوع الماضي لتأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لافتة إلى انخفاض عدد القوات منذ ذلك الحين إلى 13 ألف، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 7 آلاف بحلول نهاية الأسبوع.

وخلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، من المقرر أن يدعم ما يقرب من 500 من رجال الحرس شرطة المنتزه الأمريكية فيما ينتشر 550 آخرون في دعم لقسم شرطة العاصمة. وحتى منتصف مارس المقبل، يعزز 600 جندي من الاحتياط الخدمة السرية الأمريكية فيما يقدم 5 آلاف الدعم لشرطة الكابيتول.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن جنود الاحتياط سيساعدون في توفير الأمن وتأمين الاتصالات والإخلاء الطبي والدعم اللوجستي وسلامة الهيئات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

أول الحاصلين على لقاح «كورونا» من الأطقم الطبية: «فعّال»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»