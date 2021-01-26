يعطى الأولوية للمنتج المحلى.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لتحفيز الصناعات الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، الأمر التنفيذي لتحفيز الصناعات الأمريكية، مؤكدا أن هذا القرار سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل.وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي بخصوص دعم الصناعات الأمريكية، إنهم قادرون على إعادة إطلاق الاستثمار والوظائف، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه سيحفز على خلق وظائف إضافية ودعم الصناعة المحلية.وتعهد بايدن بالعمل على وضع خطة للإنعاش ولتحفيز الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن الأولوية في المؤسسات الفدرالية لشراء المنتجات الأمريكية وذلك بعد توقيعه مرسوما رئاسيا لدعم المنتجات الأمريكية في المؤسسات الفيدرالية.وأكد بايدن أنه يأخذ الخطوات الأولى لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي متعهد في الوقت ذاته بالاستثمار في قطاع السيارات الصديقة للبيئة.