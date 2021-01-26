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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 26-1-2021.. سعر الحديد والأسمنت فى السوق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:37 ص
مواد البناء
مواد البناء
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استقرت أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 26-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من يناير 2021 بالأسواق المحلية.

ويقدم «الدستور» أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26-1-2021، التي واصلت حالة الاستقرار، مع نهاية تعاملات، شهر يناير 2021.

وكانت الحكومة المصرية قد انطلقت نحو خطوات جادة لفرض اشتراطات البناء الجديدة، والتي تهدف إلى السيطرة على إقامة العشوائيات وبناء العقارات المخالفة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في العديد من المحافظات، وكذلك وقف التعدي على نهر النيل والأراضي الزراعية.

وأكدت شعبة مواد البناء أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فى زيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء الحديد والأسمنت.

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.. سعر الحديد اليوم في مصر


وتراوحت أسعار الحديد بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق، حيث سجل طن حديد المصريين أرض المصنع 13550 جنيهًا، والكومي 13300 جنيه، والجيوشي 13300 جنيه، والعشري 13450 جنيهًا، والمعادي 13300 جنيه.

وسجل طن حديد مصر ستيل أرض المصنع مستوى سعريًا مقداره 13300 جنيه، والداخلية 13700 جنيه، والمراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه، وبيانكو 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه، وحديد العتال 13450 جنيها للطن، وحديد عطية 13400 جنيه.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، وصل إلى نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء


فيما سجلت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-1-2021، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق.

أسعار مواد البناء

بلغ سعر الأسمنت المسلح 770 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 750 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.

وسجل طن أسمنت النصر 753 جنيهًا، والنهضة 735 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت السويدي 760 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 740 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا، والسويس للأسمنت 740 جنيهًا.

وتم إنشاء عدد من مصانع الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت.

وتشهد حركة الشراء تحركًا خلال الشهور القادمة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلى تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.

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