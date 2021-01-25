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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش التونسي ينتشر لحماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد حدة التظاهرات

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:49 م
الجيش التونسي
الجيش التونسي
محمد عمر
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انتشرت قوات الجيش التونسي، اليوم، قرب المنشآت الحيوية في مدينة سبيطلة عقب احتجاجات ووقوع اعمال عنف جراء الصدام بين قوات الأمن والمتظاهرين.

واندلعت اليوم تظاهرات في أحياء مدينة سبيطلة شمال غربي تونس اثر وفاة أحد المحتجين وسط مواجهات وعمليات كرّ وفر بين قوات أمنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام مركز الأمن بالمنطقة وحرقه.

كما اغلق الشبان الطريق الرئيسية للمدينة ما اضطر رجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق الوكالة الرسمية للأنباء في تونس.

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