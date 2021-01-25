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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بيت العرب» تهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ69: شكرًا لكم

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:08 م
رجال الشرطة
رجال الشرطة
أشرف لاشين
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هنأت مؤسسة «بيت العرب»، برئاسة الدكتورة هند جاد رجال الشرطة بعيدهم الـ69 الذى يحل اليوم 25 يناير 2021.

وقالت هند جاد إن "هذا التاريخ يمثل نقطة مضيئة فى سجل عظيم للشرطة المصرية، ففى نفس هذا اليوم من عام 52، أى منذ 69 عامًا جرت واحدة من أهم المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية، وهى معركة الإسماعيلية، فى مواجهة الاحتلال البريطانى، ورغم أن القوى بين الطرفين لم تكن متكافئة أبدًا، إلا أن الشرطة العظيمة رفضت بشكل قاطع تسليم مبنى المحافظة إلى أن نفذت آخر رصاصة لدى أفرادها، وقد سقط فى هذه المعركة 64 شهيدًا بالإضافة إلى 73 جريحًا، وبالتالى فإن هذا اليوم يذكرنا بعظمة التضحية، ونبل المقصد، وقوة الإرادة، بالإضافة إلى وطنية صادقة تجعل من التضحية بالنفس أمرًا عاديًا".

أشارت جاد في بيان اليوم، إلى أنه "خلال عشرات السنوات التالية توارث رجال الشرطة جينات العظمة، وأورثوها لكل دفعة جديدة، وقد خاضوا معارك قوية ضد الإرهاب وضد عشرات الأخطار التى تستهدف مصر والمصريين، ولا يزالون يقدمون دماءهم يوميًا فداء للوطن للمحافظة على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، فشكرًا لهم فى عيدهم".

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