رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي ينتقد التعديلات الحكومية الأخيرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:37 م
قيس سعيد
قيس سعيد
محمد عمر
طباعة
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد التعديلات الحكومية الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء هشام المشيشي بحكومته.

جاء ذلك خلال ترؤوسه اليوم، بقصر قرطاج اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لبحث المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها تونس وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأشار رئيس تونس خلال اللقاء إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.

كما بيّن قيس سعيد أن التعديل الحكومي الأخير لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.

وأشار رئيس تونس في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.

كما أعربرئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.

وقد حضر هذا الاجتماع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة وآخرون.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط