«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

هاتفت الفنانة سعاد نصر، الشيخ سيد حمدي، في يوم 26 ديسمبر لعام 2005، في العاشرة مسًاء، لتحكي عليه رؤيتها التي شاهدتها في تلك الليلة.وحكى "حمدي" أن الفنانة سعاد نصر، قالت له بأنها شاهدت في رؤيتها "شبشب"، و"حذاء منزلي" يسقط منها، إلا أن والدها التي توفت جاءتها به، وأعاده إليها، ثم توجه بها وهو ممسك بيدها إلى غرفة ضيقة المساحة للغاية، وقضت معه سبعة أيام، وطلبت منه أن يوسع مساحة الغرفة.وحكى الشيخ سيد حمدي أن اليوم الذي هاتفته فيها كان يوم عيد ميلادها، وقت أن كانت تستعد لدخولها المستشفى، ففسر لها رؤيتها، أن الحذاء يرمز للسير فإذا سقط فإن ذلك يعني الوقوع في ورطة أو مصيبة عاجلة، أما الغرفة الضيقة فهي قبرها والأيام السبعة اكتمال الأسبوع أو العام وصولًا لـ2007، وقال لها: "إن توسعة القبر أو الغرفة الضيقة بالتوبة إلى الله والندم"، وكشف عن أنها أجابته، قائلة: "أنا ناوية أغير مسار حياتي، وأبدأ حياة جديدة لأنني أحب القرآن والرسول"، وفي اليوم التالي دخلت المستشفى، وقد أكد أن زوجة أخيها هويدا، وابنتها فيروز شاهدتان على هذه الواقعة.يذكر أن سعاد نصر رحلت في يوم 5 يناير من عام 2007، عندما خضعت لعملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة بعد إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراء عملية لشفط الدهون.