«القاهرة التجارية» تناقش آليات التحصيل المميكن ورقمنة الخدمات

عقدت لجنة التطوير بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة سبل تطوير الخدمات والتحصيل المميكن لخدمات الغرفة.وترأس اجتماع اللجنة وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة في حضور كريم غنيم عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة التحول الرقمي وعضو لجنة التطوير.ومحمود عثمان نائب رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام الغرف التجارية وخالد مصطفي الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة.وناقشة اللجنة سبل تقديم خدمات لمنتسبي الغرفة من خلال برامج تكنولوجية تعتمد على آليات حديثة في تقديم الخدمة وبجودة عالية وبأقل رسوم ممكنة.وأشارت اللجنة إلى أنها تسعي إلى تطبيق منظومة حديثة تستهدف رقمنة كافة الخدمات طبقا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية تماشيا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية ٢٠٣٠.وتبحث اللجنة حاليا عدة عروض من شركات مختلفة لتقديم النظم الحديثة للاعتماد عليها في تقديم الخدمات المتطورة والرقمية.