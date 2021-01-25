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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسئول فرنسي: الحكومة لم تقرر الإغلاق الثالث للبلاد

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:22 م
كليمنت بون
كليمنت بون
منار احمد
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أعلن وزير الشئون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، أن الحكومة الفرنسية لم تقرر بعد ما إذا كانت فرنسا ستدخل حالة إغلاق ثالث للحد من تفشي فيروس كورونا، مع انتشار أنواع جديدة من الفيروس.

وقال بون، لإذاعة محلية، ردا على سؤال عما إذا كان يمكن الإعلان عن الإغلاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع: "لم يتم تقرير أي شيء بعد.. هناك سيناريوهات (مطروحة) ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

من جهته، قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي، بشأن سياسة البلاد في ضوء كورونا، أمس الأحد، إن فرنسا ربما تحتاج إلى الانتقال لإغلاق ثالث، ربما في وقت مبكر من العطلة المدرسية في فبراير، بسبب انتشار أنواع جديدة من الفيروس.

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