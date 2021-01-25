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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:51 م
امتحانات
امتحانات
شيماء حسين
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يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بنظاميها 3 - 5 سنوات بجميع أقسامها ( تجاري _ زراعي _ صناعي ...) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا الرابط كيفية تسجيل الاستمارة إلكترونيا.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

يمكن للراغبين من طلاب الدبلومات الفنية في تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار استمارة الامتحانات

اختيار كلمة الدبلومات الفنية وتحديد النظام الدراسي

كتابة بيانات الطالب الراغب في التسجيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ...)

الضغط على زر طباعة الاستمارة عقب التأكد من صحة البيانات المكتوبة


رابط تسجيل استمارة الامتحانات الالكترونية

يمكن للطلاب من الدبلومات الفنية بنظاميها 3 _ 5 سنوات و الراغبين في تسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات الالكترونية الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( من هنا)، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة عقب تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام لضمان وقاية الطلاب من الوباء العالمي الذي انتشر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية في استمارة الامتحانات

يمكن للطلاب اتباع خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك عند استيفاء الأوراق التالية:- 

إيصال تسديد رسوم استمارة الامتحانات

6 صور شخصية الطالب بدون نظارة 

إيصال سداد المصروفات المدرسية

شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

طابع دعم تعليمي استمارة النت عقب استلام الرقم السري والكود

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