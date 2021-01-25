إلهام سعد الله ترثي ابنتها في 20 لوحة بمعرض «بحجم المجرة»

يستضيف جاليري بيكاسو بالزمالك معرض "بحجم المجرة" للفنانة إلهام سعدالله، ويستمر المعرض حتى 10 فبراير المقبل.المعرض يضم عشرين عملا فنيا، يتناول حصاد تجربة مؤلمة من فقدان الابنة، وأهدت الفنانة المعرض إلى روح ابنتها التي أصبحت المسافة بينهما "بحجم المجرة"، المعرض محاولة تطهيرية لمشاعر الحزن والفقد التي عاشتها الفنانة على مدار تجربة ظهرت آثارها في عشرين لوحة فنية، وتعتبر الفنانة أدواتها التشكيلية وسيلة للتعبير والتعمق في تشخيص فكرة الحياة من منظورها الخاص، لتقدم عملها الفني بشكل مختلف وبصمة مميزة وأسلوب مجرد يحمل الكثير من التعبير الشخصي.والفنانة إلهام سعدالله مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية مصرية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. شاركت الفنانة في العديد من المعارض الفنية داخل مصر وخارجها.