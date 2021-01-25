غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

تنظم مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها كتاب (هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد) تأليف الدكتور ياسر منجي، وذلك مساء غد الثلاثاء، في تمام السادسة مساءً بمقر الجيزويت، فى مسرح ستوديو ناصيبيان بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية.يحضر الحفل الدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة والأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة وسوف يقدم كلمته أونلاين.