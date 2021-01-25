رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غموض حول نوايا تركيا بعد إعادة دفعة من المرتزقة في ليبيا إلى سوريا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:20 م
المرتزقة
المرتزقة
مروة عنبر
طباعة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، من المرتقب عودتها إلى الأراضي السورية أو التركية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه تم إبلاغ نحو 150 مقاتلًا من المرتزقة بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم، ولم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان عودة الدفعة هذه سيقابلها ذهاب دفعة من سوريا إلى ليبيا.

يأتى ذلك في الوقت الذي لاتزال قضية المستحقات المادية للمرتزقة تتصدر الواجهة عبر اقتطاع وتأخير متواصل بتسليمهم إياها والمتاجرة بها من قبل قيادات تلك الفصائل.

وقبل يومين، قام فريق من المرتزقة بالفرار من المقرات والمعسكرات إلى الداخل الليبي ومنهم من يحاول إلى الآن الوصول إلى أوروبا عبر بوابة إيطاليا، وذلك بسبب عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا، وعدم إعطاءهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين تسليمهم إياها.

وقالت مصادر المرصد السوري، إن عملية تسليم الرواتب تكون حصرا بعد انتهاء العقود والعودة إلى سوريا، وتتكفل الحكومة التركية بمصاريف الطعام والطبابة العسكرية للمقاتلين الموالية لها هناك، بينما ما تبقى يكون على نفقة المرتزقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا خلال أيام

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الصور

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

هونج كونج توقف استيراد الدواجن من 4 دول بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة