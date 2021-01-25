تامر شلتوت يطلب من جمهوره الدعاء لوالده

طالب الفنان تامر شلتوت من جمهوره الدعاء لوالده حيث نشر صورة تجمعه به عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".وعلق شلتوت على الصورة: "يا رب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير على كل شيء والدي بين يديك... اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر...يا رب".وعلى الصعيد المهني، كان آخر أعمال تامر مسلسل الدايرة الجديد الذي يعرض على شاشة قناة الحياة يوميا.ويجسد فيه تامر شخصية كريم أحد الأصدقاء الذين تتمحور حولهم أحداث العمل الذي تدور قصته حول طبيب نفسي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ويتعايش معهم في مشاكل.