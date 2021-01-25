برلماني عراقي يحذر من هجمات لداعش في مناطق حزام بغداد

حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا الحيدر، اليوم الاثنين، من هجمات لعناصر تنظيم داعش تستهدف المدنيين في مناطق متفرقة من بغداد انطلاقا من أماكن في مناطق حزام بغداد.وقال الحيدر لتيلفزيون "العراقية" الحكومي اليوم، إن من قاما بتفجير نفسيهما في ساحة الطيران مؤخرا هما عراقيان من مدينة الموصل، محذرا من هجمات أخرى قد تطال مناطق متفرقة في بغداد بعرب جبور والطارمية وحزام بغداد لوجود نشاط للجماعات الإرهابية.وأضاف " أننا مازلنا ننتظر إصدار الأوامر الرسمية بشأن إجراء تغيير في القيادات الأمنية من قبل القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا أنهم سيعملون على استجواب كبار المسؤولين بوزارتي الدفاع والداخلية وأن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية انفجار ساحة الطيران ببغداد.وذكر الحيدر أن "السياسية الأمريكية في العراق ثابتة ولن تتغير ونسعى إلى انحسار الصراع الأمريكي في العراق"، لافتا إلى أن نشاط داعش بين سورية والعراق غير مرصود.