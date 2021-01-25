إصدارات السندات الخضراء عالميا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في 2020

أظهر تقرير صادر عن مبادرة سندات المناخ اليوم الاثنين أن إصدارات السندات الخضراء عالميا بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي وقد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام.والسندات الخضراء فئة آخذة في النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تجمع رأس المال لمشاريع ذات فوائد بيئية مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفض الكربون.وعلى الرغم من أن الإصدارات بلغت مستوى قياسيا جديدا في 2020، فإن هذا الرقم كان أعلى بقليل من إجمالي عام 2019 البالغ 266.5 مليار دولار إذ تباطأت الإصدارات في الربع الثاني بسبب آثار أزمة فيروس كورونا قبل أن تتعافى في الربع الثالث.وقال التقرير "كان لكوفيد-19 أثر سلبي كبير اقتصادي واجتماعي.