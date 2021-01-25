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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:33 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الإثنين 25-1-2021، في عدد من البنوك المصرية العاملة.

على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في أسواق المال المحلية 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 25-1-2021
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

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