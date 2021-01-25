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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 5218 راكبا عبر طائرات مصر للطيران بمطار القاهرة.. اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:16 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الإثنين، 51 رحلة جوية بمعدل 36 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، جوبا، جدة، بغداد، أكرا، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، زيوريخ، إربيل، الخرطوم.

كذلك تسير 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5218 راكبًا.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

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