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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حصاد عمل مجلس النواب فى أسبوع خلال 5 جلسات

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:34 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أشرف لاشين
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عقد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، 5 جلسات عامة تقدر بما يقرب من (32) ساعة عمل.

وشهدت الجلسة العامة يوم الأحد 17 يناير إعلان رئيس المجلس تشكيل اللجنة العامة وممثلي الهيئات البرلمانية، واستدعاء الحكومة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وإحالته لمجلس الدولة.

ووافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، وأحال 6 اتفاقيات دولية للجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وشهدت جلسة يوم الإثنين 18 يناير الاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي حول رؤية مصر 2030 ومدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها للمجلس.

وعرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بيانه حول ما تم تنفيذه، وأعقبه إحالة البيان للجنة الإدارة المحلية لاستكمال المناقشات.

كما عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بيان وزارته أمام الجلسة وتحويل بيانه للجنة مشتركة من اللجان (الاقتصادية والتضامن).

وشهدت جلسة الثلاثاء الموافق 19 يناير عرض وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بيانه، وأعقبه إحالة البيان للجان المختصة.

وأعلن العديد من النواب، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، الكثير من التحفظات على بيان وزير الدولة للإعلام، أسامه هيكل، وتضمنت اعتراضات النواب جمع الوزير بين منصبه كوزير دولة للإعلام وبين كونه العضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، بجانب تدني أسهم المدينة.

واستهل المستشار حنفي جبالي جلسة الأربعاء الموافق 20 يناير بتقدير المجلس الكامل للفن والفنانين على مر التاريخ وما يمثله من رسالة سامية وقوة ناعمة وداعمة لمصر.

وعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأعقبه مناقشات ثم إحالة البيان للجنة التعليم لإعداد تقرير بشأنه.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بيانها أمام الجلسة، وأعقبها إحالة البيان للجان المختصة.

وشهدت جلسة الخميس الموافق 21 يناير الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر أخرى، وأعقبها إلقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيانه بشأن خطة الوزارة.

كما ألقى الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بيانه، وخلال المناقشات شن النواب هجومًا حادًا على الوزير بسبب شركة الحديد والصلب، وأكدوا على ضرورة حماية حقوق العمال.

وأحال رئيس المجلس بيان الوزير للجنة المختصة لاستكمال مناقشاته وإعداد تقرير بشأنه.

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