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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الخلاف بين ميجان ماركل ووالدها وصل إلى القضاء

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:31 ص
ميجان ماركل ووالدها
ميجان ماركل ووالدها
سارة ساويرس
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انتشرت أسرار الخلاف ما بين ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، وبين والدها، لتملئ عناوين الصحف والمواقع العالمية، يوميًا، ولا تزال تلك الأزمة فى سيجال بينهما، حتى كشفت بعض الصحف وصولها إلى القضاء.

وروى توماس ماركل، والد ميجان، لوسائل الإعلام المختلفة مدى المعاناة التي يعيشها مع ابنته حتى الآن، حتى كشف تفاصيل رسالة المصالحة التي أرسلتها له ميجان بعد وقت قصير من زفافها على الأمير هاري.

ووفقُا لصحيفة ميرور، جاءت تلك الرسالة محل جلسة استماع بالمحكمة العليا، ضمن أقوال الأب التي كشف من خلالها عن تفاصيل الرسالة المكونة من 5 صفحات، بينه وبين ميجان ماركل، حيث جاء بالسطر الأخير من الرسالة: "لا أطلب شيئًا سوى السلام وأتمنى لك نفس الشيء".

كما كشفت الرسالة عن تدهور علاقتهما، وكذلك زاحمت ميجان ماركل الكثير من الإشاعات في الفترة التي سبقت حفل الزفاف الملكي، وأجرى حينها والدها سلسلة من المقابلات حول الخلاف بينهما.

ومنذ كشف هذه الرسالة إلى الإعلام، قدمت ميجان ماركل دعوى أمام المحكمة العليا في لندن على شركة "أسوشييتد نيوزبيبرز" المالكة لـ"مايل أونلاين" و"دايلي مايل" ونسختها الصادرة أيام الآحاد "مايل أون صنداي"، متهمة إياها بالتعدي على خصوصيتها مع نشر مقتطفات من رسالة وجّهتها إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018.

وصرح محامي ميجان للمحكمة، إن نشر الرسالة الخاصة والشخصية كان "غير قانوني وانتهاك ثلاثي لحقوق الخصوصية الخاصة بها، وهو الأمر الذى جعل الأمير هاري غير سعيد بسبب مثل هذه الانتهاكات.

وتسعى ميجان ماركل للحصول على تعويضات عن سوء استخدام للمعلومات الخاصة وانتهاك حقوق الطبع والنشر وخرق قانون حماية البيانات حول 5 خطابات نُشرت في فبراير 2019 تضمنت أجزاء من رسائلها إلى والدها.

وكان من المفترض أن تقام المحاكمة خلال الشهر الجاري، إلا أن وكلاء دوقة ساسكس نجحوا في الحصول من محكمة لندن العليا في أكتوبر الفائت على قرار بتأجيل الموعد إلى خريف 2021.

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