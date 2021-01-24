حمادة هلال ينعى عبلة الكحلاوى: «الله يرحمك يا طيبة»

نعى الفنان حمادة هلال الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي توفيت مساء الأحد إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال حمادة هلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الله يرحمك ياطيبة الله يجعلك من أهل الفردوس يا أم الغلابة الطيبين اسألكم الدعاء للدكتورة عبلة الكحلاوي البقاء لله".وكانت قد التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 وتولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.