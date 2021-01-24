الملك سلمان يلغي وزارة الإسكان ويضمها للشئون البلدية والقروية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم أمرًا ملكيًا يقضي ‏‎بضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشئون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.وأمر الملك سلمان ‏باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ أمره، هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وصدر أمر ملكي بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للشئون البلدية والقروية والإسكان.