كاتبة تركية: قضاء إردوغان أطلق سراح مغتصبين

أعلنت الكاتبة التركية إيشيل أوزكن ترك، اليوم الأحد، عن إطلاق القضاء التركي سراح مجرمين، تورطوا في هتك عرض سيدات أتراك وإجبارهن على تلقي المخدرات.وقالت أوزكن: "أيها المدعين العامين والقضاة، أليس الانتهاك الجنسي جريمة عندكم، لما أنزلتم حكما بإطلاق سراح شخص خدع سيدة في مدينة أنطاليا وأخذها إلى محله ليقوم بهتك عرضها بعد أن أجبرها على تلقي مخدرات؟"، وفقا لصحيفة جمهوريت التركية.وخاطبت الكاتبة إيشيل أوزكن ترك القضاة، بالقول: "كان الجاني معتقلًا، لكنكم أطلقتم سراحه قيد المحاكمة لتستمر محاكمته من خارج القضبان، الضحية حاولت الانتحار بعد ما عاشيته والآن أصبحت مضطرة للعيش وهي معاقة 99%".وأضافت: "يا أيها السادة القضاة، إن الانتهاك الجنسي من أكبر الجرائم في كل أنحاء العالم ولا يتم الإفراج عن المتورطين في هذه الجريمة البغيضة حتى لو دفعوا أموالا طائلة ككفالات، تركيا أصبحت بلدا لا يعتبر فيه الانتهاك الجنسي جريمة".